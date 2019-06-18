أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي

المناطق - تبوك

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر ، بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم العام الأهلي بوزارة التعليم.

متمنياً لها التوفيق والسداد والمزيد من الإنجازات. فيما عبرت الدكتورة آل عامر عن سعادتها وشكرها لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه وتشجيعه المستمر لأبناء وبنات المنطقة للحصول على أعلى المراتب ، مبينة أن تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي بوزارة التعليم يعد فخراً لها، داعيتاً الله أن يعينها ويسددها هي وزملائها وأن تكون عند حسن ظن ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –