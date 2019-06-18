احدث الأخبار

أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي
المنطقة الشرقية
 بالفيديو.. ميركل ترتجف بشكل “مخيف” وتثير مخاوف صحية
أبرز المواد
 العامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحرية وسلامتها
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح)
المنطقة الشرقية
 محافظ المجمعة يستقبل الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الصحة
منطقة الرياض
 وادي لجب : شلالات مائية وحدائق معلقة تمنح الزائرين المتعة والجمال
منطقة جازان
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية تواصل فعالياتها في اليوم الثاني بمعرض باريس الجوي
أبرز المواد
 إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية
المنطقة الشرقية
 آل شاطر مدير مركز الجنوب بالوطن
مجتمع المناطق
 “جود الإسكان” تسدد إيجار المنزل عن 319 أسرة مستحقة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 “2.2 مليار ذكر مقابل 5.6 مليار أنثى”.. هل هذه حقيقة عدد سكان الأرض ؟
أبرز المواد
 ابن نافل.. الرئيس الجديد لنادي الهلال
أبرز المواد
أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي

أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي

المنطقة الشرقية
بالفيديو.. ميركل ترتجف بشكل “مخيف” وتثير مخاوف صحية

بالفيديو.. ميركل ترتجف بشكل “مخيف” وتثير مخاوف صحية

أبرز المواد
العامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحرية وسلامتها

العامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحرية وسلامتها

أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح)

جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح)

المنطقة الشرقية

أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي

أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي
http://almnatiq.net/?p=741929
المناطق - تبوك

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر ، بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم العام الأهلي بوزارة التعليم.
متمنياً لها التوفيق والسداد والمزيد من الإنجازات. فيما عبرت الدكتورة آل عامر عن سعادتها وشكرها لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه وتشجيعه المستمر لأبناء وبنات المنطقة للحصول على أعلى المراتب ، مبينة أن تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي بوزارة التعليم يعد فخراً لها، داعيتاً الله أن يعينها ويسددها هي وزملائها وأن تكون عند حسن ظن ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –

روابط ذات صلة

جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح)

جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح)
إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية

إخماد حريق فى مستودعين متجاورين بالخبر الشمالية
نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات الشرقية المعين

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات الشرقية المعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*