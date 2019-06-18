طائر عسيري يثير إعجاب المغردين.. ونشطاء: عسير تتمتع بتنوع طبيعي مميز

المناطق.. إسلام داوود

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية، لأحد الطيور النادرة، الموجودة بمنطقة عسير.

وأكد النشطاء أن هذا الطائر الجميل موجود في غابات منطقة عسير وقد تم إلتقاط الصوره بعدسة الفوتغرافي المبدع أحمد نيازي.

وأشار مغردون إلى أن منطقة عسير تتمتع بتنوع طبيعي وبيئي هام، يجعلها قادرة على استقطاب أنواع نادرة من الطيور والحيوانات في ظلال غاباتها وجبالها.