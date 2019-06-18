أخضر الجوجيتسو يحقق المركز الرابع في بطولة غراند سلام بروسيا

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اختتم المنتخب السعودي للجوجيتسو مشاركته في بطولة غراند سلام – أبوظبي، والمقامة في العاصمة الروسية موسكو، بتحقيق إنجاز على المستوى العالمي باحتلاله المركز الرابع من بين 35 دولة مشاركة في البطولة .

وجاء تحقيق الأخضر لهذا الإنجاز بعد أن حقق لاعبوه 5 ميداليات ” ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزية ” ،حيث جاءت الذهبية عن طريق مساعد الطريف ونال الفضة حاتم الغامدي وأسامة قنديل وفيصل الفرد ، فيما حقق فارس كشميري الميدالية البرونزية .

وشارك في تتويج الأبطال وتقديم التهنئة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا معضد الخييلي الذي تمنى التوفيق للاعبين السعوديين والمزيد من الانتصارات في بطولات أخرى قارية ودولية.