انفجارات متتالية من مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في شمال اليمن

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هزت اليوم انفجارات عنيفة ومتتالية من مخازن أسلحة تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شرق مدينة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات دعم الشرعية في اليمن فوق سماء المنطقة ذاتها.

ودكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية في مديرية عبس, تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.