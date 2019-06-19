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ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

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ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران
http://almnatiq.net/?p=741953
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ردا على أسئلة حول إيران: “سنرى ماذا سيحدث، نحن على أهبة الاستعداد”.

وأعلنت الولايات المتحدة عن إرسال نحو 1000 عسكري إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب “الخطر الإيراني” في المنطقة.

وفي الفترة الأخيرة ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران عقب إعلان طهران أنها ستزيد من إنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى ما فوق الحجم المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

كما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري.

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