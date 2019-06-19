احدث الأخبار

فيديو نادر.. الملك فيصل يشكو وزارة الإعلام للمواطنين
أبرز المواد
 ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من “الكوكايين” بقيمة مليار دولار
أبرز المواد
 خبير طيران: قائد الطائرة الماليزية قتل الركاب قبل الانتحار
أبرز المواد
 انفجارات متتالية من مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية في شمال اليمن
أبرز المواد
 المهمة المستحيلة.. لماذا لا يمكن إغراق حاملة طائرات أمريكية؟
أبرز المواد
 أخضر الجوجيتسو يحقق المركز الرابع في بطولة غراند سلام بروسيا
أبرز المواد
 طائر عسيري يثير إعجاب المغردين.. ونشطاء: عسير تتمتع بتنوع طبيعي مميز
أبرز المواد
 أمير تبوك يهنئ الدكتورة حنان آل عامر بمناسبة صدور قرار تكليفها وكيلة للتعليم الأهلي
المنطقة الشرقية
 بالفيديو.. ميركل ترتجف بشكل “مخيف” وتثير مخاوف صحية
أبرز المواد
 العامودي: انضمام المملكة لاتفاقية نيروبي لإزالة الحطام البحري يؤكد اهتمامها بالمحافظة على البيئة البحرية وسلامتها
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تنظم المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان علم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع … والطموح)
المنطقة الشرقية
فيديو نادر.. الملك فيصل يشكو وزارة الإعلام للمواطنين

فيديو نادر.. الملك فيصل يشكو وزارة الإعلام للمواطنين

أبرز المواد
ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

أبرز المواد
الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من “الكوكايين” بقيمة مليار دولار

الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من “الكوكايين” بقيمة مليار دولار

أبرز المواد
خبير طيران: قائد الطائرة الماليزية قتل الركاب قبل الانتحار

خبير طيران: قائد الطائرة الماليزية قتل الركاب قبل الانتحار

أبرز المواد

فيديو نادر.. الملك فيصل يشكو وزارة الإعلام للمواطنين

فيديو نادر.. الملك فيصل يشكو وزارة الإعلام للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=741956
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو نادر للملك فيصل ” رحمه الله ” ، وهو يتقدم بشكوى للمواطنين من وزارة الإعلام، وذلك خلال افتتاح مشروعًا من إنجازات الوزارة.

وقال الملك فيصل: ” أشكوها إليكم لأنها دائمًا وباستمرار على خلاف رجاءاتي لها، بأن تتنجب نشر الصور الخاصة بي والكلمات الرنانة التي تقال في والأغاني ” .

وأضاف الملك فيصل ” رحمه الله ” : ” لست متتبع للراديو والتليفزيون ولكنني في بعض الأوقات يصدف أن أرى وأسمع بعض الكلمات والأناشيد والتعليقات ” .

وتابع: ” إنه ليحذ في نفسي حينما أسمع من الإذاعة أو التليفزيون هذا المديح لفيصل لأن فيصل إذا كان يعمل ويقوم بشيء من واجبه فهو لا يُشكر على ذلك بل يجب عليه أن يشكر ربه لأنه وفقه إلى ذلك ” .

روابط ذات صلة

ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران

ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران
الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من “الكوكايين” بقيمة مليار دولار

الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من “الكوكايين” بقيمة مليار دولار
خبير طيران: قائد الطائرة الماليزية قتل الركاب قبل الانتحار

خبير طيران: قائد الطائرة الماليزية قتل الركاب قبل الانتحار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*