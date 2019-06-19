قراءة بالحوار الجديد لولي العهد: السعودية على الدرب الصحيح .. ولا تهاون في حماية الوطن والمواطنين

المناطق.. إسلام داوود

في خضم التوترات والأزمات المشتعلة في المنطقة، خرج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضيفا على أحد الصحف الشهيرة في حوار صحفي جديد.

حوار أراد منه ولي العهد، أن يدلي بدلو المملكة فيما يدور في المنطقة والعالم من قضايا وأزمات، والتأكيد على الثوابت السعودية الأصيلة تجاه تلك المشاكل والتي تصب بمجملها في صالح المملكة والأمة العربية.

وعلى وقع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقيام الأخيرة بعمليات تخريبية ضد ناقلات نفط وسفن تجارية في منطقة الخليج العربي، إلى جانب تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضد أهداف مدنية سعودية بإيعاز من طهران، أكد ولي العهد أن المملكة لا تريد نشوب حرب جديدة في المنطقة لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ومصالحها الحيوية.

كما أوضح ولي العهد في خطابه على نهج المملكة الأصيل في محاربة الإرهاب بعد أن استفحل خطره وبات يهدد العالم بأسره، مشيرا إلى أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية في المملكة ومطار أبها «تؤكد أهمية مطالبنا من المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب وينشر القتل والدمار على مر العقود الماضية، ليس في المنطقة فحسب بل في العالم أجمع»

وفي حواره كشف ولي العهد، الأسباب الحقيقة التي دفعت المملكة لتأييد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، قائلا إن إيران استغلت العوائد الاقتصادية للاتفاق النووي في «دعم أعمالها العدائية في المنطقة ودعم آلة الفوضى والدمار».

دعم الأشقاء:

وعن التطورات الجارية في عدد من الأقطار العربية فقد استغل ولي العهد، حواره للتأكيد على موقف المملكة الثابت والداعم للأشقاء اليمنيين في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتي لم تترك أي فرصة للحل والحوار إلا وقضت عليها.

وقال ولي العهد، إن السعودية دعمت «الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه». وأضاف: «لا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا». وأشار إلى أن «هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيات الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن».

وإلى جانب الدعم المادي السخي حرصت المملكة على تأكيد دعمها للسودان في اختياراته ، وأكد سموه أن المملكة يهمها كثيراً أمن السودان واستقراره، «ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين».

ووعد بالاستمرار «في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم».

معالجة كلية للإرهاب:

في حواره أيضا سعى ولي العهد للتأكيد على أن المملكة تسعى لاستئصال الإرهاب بكافة أشكاله وصنوفه وليس مجرد معالجة جزئية للظاهرة التي أساءت للإسلام والمسلمين.

وأكد ولي العهد، أن الشعوب لا تريد أن تكون أسيرة لنزاعات آيديولوجية تهدر فيها مقدراتها، واليوم وبشكل غير مسبوق أصبح هدف الجميع واحدا، وبات التنافس بين معظم دولنا على تحقيق أفضل معايير الحياة للمواطن، وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية في المجالات كافة.

وحدد ولي العهد جميع التيارات الداعمة للإرهاب والتوتر بالمنطقة، قائلا إن الاضطرابات السياسية مصدرها معروف وهو التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، و«القاعدة»، و«الإخوان المسلمين»، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف، مضيفا “نحن ماضون بإذن الله، من دون تردد، في نهجنا بالتص دي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لها

تقدم السعودية:

السعودية تسير بخطى ثابته نحو المسقبل، والمواطن هو من يقود التغيير والتنمية وفقا لرؤية المملكة 2030 التي دشنتها السعودية للتطور، والاقتصاد السعودي في طريقه من التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي.

ملخص ما جاء بحديث ولي العهد عن الداخل السعودي، وهو حديث جمع بين رؤية سموه لمسقبل المملكة المتطورة والنامية، وواقعها الحالي الذي تسير فيه نحو التحول الاقتصادي من دول تعتمد على العوائد النفطية في مدخلاتها المالية إلى دولة متعددة الموارد والمداخيل.

وقال ولي العهد، إن المملكة هي قبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين، حباها الله بالثروات الطبيعية، والموقع الاستراتيجي، وبقيادات حكيمة منذ عهد الملك المؤسس، طيب الله ثراه، إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وبشعب جبار مبدع ومبادر.

وأضاف ولي العهد ، أن المملكة تنعم اليوم بالأمن والاستقرار والرخاء، ولا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات. مؤكدا أنه “لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة”