النفط يصعد أكثر من دولار للبرميل لآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الثلاثاء بعد أنباء بأن الصين والولايات المتحدة ستجددان محادثات التجارة قبيل اجتماع أثناء قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، مما أثار الآمال بأن يسوي البلدان حرب التجارة الدائرة بينهما.

تدعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار بما يعادل 3.8 بالمئة لتتحدد التسوية عند 53.90 دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام برنت 1.20 دولار أو اثنين بالمئة إلى 62.14 دولار للبرميل.

وقال ترامب في تغريدة ”أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد اجتماعا مطولا الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيشرع فريقانا في إجراء محادثات قبيل اجتماعنا.“

وأكدت الصين نبأ الاجتماع بعد أن كانت تحجم عن قول ما إذا كان الزعيمان سيلتقيان.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاه في مذكرة ”عامل مشترك دعم كلا من (النفط وأسواق الأسهم) من وجهة نظرنا هو ما يبدو أنه تزايد فرص التوصل إلى اتفاق تجارة من نوع ما قد يكبح المسار النزولي المفترض للنمو الاقتصادي والذي أثقل بشدة كاهل المُجمع النفطي في الأسابيع الأخيرة.“