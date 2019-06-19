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سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور بالموصل والذي يضم قوات أمريكية

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور بالموصل والذي يضم قوات أمريكية
http://almnatiq.net/?p=741974
المناطق - وكالات

أفادت مصادر عسكرية بسقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور الرئاسية في الموصل الذي يستضيف مجموعة من المدربين الأميركيين.
وأصدر قائد عمليات نينوى بيانا أشار فيه إلى أن الصاروخ الذي انطلق هو محلي الصنع وقد انطلق من محاذاة الجانب الأيمن الغربي حيث سقط على مسافة بعيده من إحدى المقار الأمنية في الجانب الأيسر الشرقي من مدينة الموصل.

وأضاف المسؤول العسكري أنه لم تسجل اي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات حيث أن سقوط الصاروخ كان على أرض ترابية.

وأفادت مصادر أنه القوات العراقية عثرت في وقت لاحق على منصة إطلاق الصاروخ.

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