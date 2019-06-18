الهاجري تبدع من جديد في المسرح الهادف “آي ويش” … كوميديا عائلية تحفز حب العلم والمعرفة في نفوس الصغار

المناطق - عادل الزهراني

ضمن الإقبال الواسع الذي يشهده من مختلف الفئات العمرية، يتميز موسم جدة بالعديد من الفعاليات الحصرية، ومن أبرزها مسرحية “آي ويش” العائلية الهادفة، التي أطلت من خلالها الفنانة شجون الهاجري وفريقها المسرحي على جمهور الموسم بأسلوبهاالطفولي وأدائها الراقي على مسرح الواجهة البحرية.

العرض المسرحي الكويتي الشهير مستوحى من رواية ماتيلدا للكاتب رويلد ديلز، ويجلب معه الأجواء الساحرة والمشوقة للحضور ليحكي قصة فتاة شابة تتمتع بقوى استثنائية تتعاون مع زملائها الطلاب لحماية المدرسة من مخططات الناظرة الشريرة، وحراسة الكتاب الذهبي.

وتهدف مسرحية آي ويش إلى التأكيد على مكانة الكتاب في حياة الإنسان كوسيلة لاكتساب العلم، ويسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للمعرفة، كما يحاول هذا العمل التركيز على قيمة التعاون والعمل الجماعي.