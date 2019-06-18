احدث الأخبار

الهاجري تبدع من جديد في المسرح الهادف “آي ويش” … كوميديا عائلية تحفز حب العلم والمعرفة في نفوس الصغار
ثقافة وفنون
 بعد فضائح “مونديال قطر”.. 5 دول يمكن أن تستضيف كأس العالم
أبرز المواد
 سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور بالموصل والذي يضم قوات أمريكية
أبرز المواد
 فيسبوك تكشف عن عملة مشفرة جديدة
أبرز المواد
 النفط يصعد أكثر من دولار للبرميل لآمال في اتفاق تجارة أمريكي صيني
أبرز المواد
 خبير بالأمم المتحدة يحث على تعليق عالمي لبيع برامج التجسس
أبرز المواد
 كلاب تمشي على الماء.. صورة نادرة تنذر بمستقبل “مرعب”
أبرز المواد
 قراءة بالحوار الجديد لولي العهد: السعودية على الدرب الصحيح .. ولا تهاون في حماية الوطن والمواطنين
أبرز المواد
 فيديو نادر.. الملك فيصل يشكو وزارة الإعلام للمواطنين
أبرز المواد
 ترامب: أمريكا مستعدة جيدا لإيران
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من “الكوكايين” بقيمة مليار دولار
أبرز المواد
 خبير طيران: قائد الطائرة الماليزية قتل الركاب قبل الانتحار
أبرز المواد
الهاجري تبدع من جديد في المسرح الهادف “آي ويش” … كوميديا عائلية تحفز حب العلم والمعرفة في نفوس الصغار

الهاجري تبدع من جديد في المسرح الهادف “آي ويش” … كوميديا عائلية تحفز حب العلم والمعرفة في نفوس الصغار

ثقافة وفنون
بعد فضائح “مونديال قطر”.. 5 دول يمكن أن تستضيف كأس العالم

بعد فضائح “مونديال قطر”.. 5 دول يمكن أن تستضيف كأس العالم

أبرز المواد
سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور بالموصل والذي يضم قوات أمريكية

سقوط صاروخ كاتيوشا على مجمع القصور بالموصل والذي يضم قوات أمريكية

أبرز المواد
فيسبوك تكشف عن عملة مشفرة جديدة

فيسبوك تكشف عن عملة مشفرة جديدة

أبرز المواد

الهاجري تبدع من جديد في المسرح الهادف “آي ويش” … كوميديا عائلية تحفز حب العلم والمعرفة في نفوس الصغار

الهاجري تبدع من جديد في المسرح الهادف “آي ويش” … كوميديا عائلية تحفز حب العلم والمعرفة في نفوس الصغار
http://almnatiq.net/?p=741980
المناطق - عادل الزهراني

ضمن الإقبال الواسع الذي يشهده من مختلف الفئات العمرية، يتميز موسم جدة بالعديد من الفعاليات الحصرية، ومن أبرزها مسرحية “آي ويش” العائلية الهادفة، التي أطلت من خلالها الفنانة شجون الهاجري وفريقها المسرحي على جمهور الموسم بأسلوبهاالطفولي وأدائها الراقي على مسرح الواجهة البحرية.

العرض المسرحي الكويتي الشهير مستوحى من رواية ماتيلدا للكاتب رويلد ديلز، ويجلب معه الأجواء الساحرة والمشوقة للحضور ليحكي قصة فتاة شابة تتمتع بقوى استثنائية تتعاون مع زملائها الطلاب لحماية المدرسة من مخططات الناظرة الشريرة، وحراسة الكتاب الذهبي.

وتهدف مسرحية آي ويش إلى التأكيد على مكانة الكتاب في حياة الإنسان كوسيلة لاكتساب العلم، ويسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للمعرفة، كما يحاول هذا العمل التركيز على قيمة التعاون والعمل الجماعي.

روابط ذات صلة

مركز ” إثراء ” بالظهران يفتتح معرض الفنان النرويجي إدفارد مونك

مركز ” إثراء ” بالظهران يفتتح معرض الفنان النرويجي إدفارد مونك
أوبرا “لا سكالا” تتألق في سماء الرياض .. برعاية وزارة الثقافة

أوبرا “لا سكالا” تتألق في سماء الرياض .. برعاية وزارة الثقافة
موسم جدة يستأنف فعالياته بعروض عالمية تحاكي الفنون البصرية

موسم جدة يستأنف فعالياته بعروض عالمية تحاكي الفنون البصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*