ال مشهور يحتفلون بزواج الدكتور فواز الشهراني

المناطق - عادل الزهراني

احتفل الشيخ عبدالله بن مبارك بن مشهور الشهراني بزواج ابنه الدكتور فواز بن عبدالله الشهراني احد منسوبي الشؤون الصحية بالطائف وذلك مساء اليوم الثلاثاء بقاعة شهر زاد بمحافظة الطائف وسط حضور كبير من الاهل والاصدقاء وأعيان المحافظة تخلل الحفل عدد من الشيلات والعرضات الجنوبية والقصائد .

نبارك للدكتور فواز الزواج بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير والتهنئة موصولة لوالده الكريم ولجميع عائلته.