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بالصور .. وفي موسم اعتبره البعض مبكرا تمور وادي الدواسر تغزواأسواق المملكة ..

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بالصور .. وفي موسم اعتبره البعض مبكرا تمور وادي الدواسر تغزواأسواق المملكة ..

بالصور .. وفي موسم اعتبره البعض مبكرا تمور وادي الدواسر تغزواأسواق المملكة ..
http://almnatiq.net/?p=741999
وادي الدواسر _ شاجع الدوسري

مع بداية شهر شوال طرح أصحاب مزارع النخيل بمحافظة وادي الدواسر إنتاجهم من الرطب في اسواق المحافظة الامر الذي ادى الى حدوث نشاطاً كثيفا في اسواق التمور بالنويعمه والخماسين بوادي الدواسرهذه الايام وشهد نشاطا في حركتي البيع والشراء ، وتعتبر محافظة وادي الدواسر من اشهر المحافظات بانتاج التمور حيث يصدر انتاج مزارعها سنويا الى اسواق مناطق ومحافظات المملكة.وبعض دول الخليج العربي
وسجل الصندوق الصغير زنة الكيلوجرام سعر ٢٥ريالاً فيما يتوقع استقرار الأسعار إلى دون ذلك خاصة مع نزول الأنواع الأكثر جودة من التمور وبكميات تجارية مثل الخلاص والنبوت والهشيش وغيرها .
وأشاد عدد من المستهلكين من مواطنين ومسافرين كانوا بالسوق والتقتهم ( المناطق ) اشادوا بتمور محافظة وادي الدواسر معتبرين انها من أجود الأنواع، مرجعين ذلك اهتمام المزارعين بالنخيل والعناية بهابالإضافة إلى كونها أهم المناطق الزراعية بالمملكة والأكثر تصديرا للرطب والتمور عموما بالمملكة.
المناطق ” في جولتها صباح اليوم في اسواق التمور بوادي الدواسر  التقت عدد من بائعي التمور الذين بينوا ان حرارة الاجواء هذه الايام ساعدت في نضوج عدد من أصناف التمور مبكرا. وتمنى العديد من المزارعين ايجاد مصنع للتمور بوادي الدواسر لكثرة انتاج مزارع النخيل من التمور ولانهاء معاناتهم بنقل محصولهم من التمور لمصنع التمور بالاحساء والذي يبعد عنهم حوالي ١٢٠٠كيلو ممايكبدهم خسائر بالنقل والانتظار يذكر ان اشهر انواع التمور بوادي الدواسر الشيشي والسري وخلاص الوادي وخلاص الحسا والدقل ويعتبر السري والاخلاص اكثر الانواع اقبالا من المشترين والمستهلكين.

 

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