المملكة العربية السعودية تضاعف من جهودها المبذولة لمكافحة تهريب الحياة الفطرية

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لتزويد الجمارك والسلطات المعنية بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الإتجار غير القانوني في الكائنات الفطرية ومنتجاتها، تعاونت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في التدريب على التعريف والتمييز بين أنواع الحياة الفطرية الشائعة في التجارة وتعزيز المعرفة باتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES) والتي وقعت عليها المملكة منذ عام 1996. وسيتم عقد هذه الورشة التدريبية في الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2019 في فندق راديسون بلو في مدينة جدة.

من المقرر أن تستضيف هذه الورشة التدريبية حوالي 50 من المعنيين القادمين من مختلف القطاعات الحكومية والتي تشمل؛ وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشئون البلدية والقروية، الهيئة العامة للجمارك، حرس الحدود، والهيئة السعودية للحياة الفطرية. سيساعد هذا التدريب على بناء القدرات لحماية الحياة البرية من التجارة غير القانونية عبر الحدود ودعم مبادئ الرفق بالحيوان. فإن الحيوانات تعاني خلال رحلتها وفي غالب الأحيان تتعرض لصدمة بسبب الظروف القاسية التي تسلكها لعبور الحدود بهدف التجارة بها.

يلعب التواصل دورًا مهماً في التصدي لجرائم الحياة الفطرية، لا سيما بين الجهات الحكومية الوطنية والمحلية. ولهذا السبب، سيستضيف التدريب هذه الجهات المحلية معًا في مكان واحد، ليعزز التواصل بين الجهات الحكومية المعنية من خلال القنوات الرسمية.

CITES هي اتفاقية تحمي الحياة الفطرية من خلال تنظيم التجارة الدولية اعتمادًا على الأنواع ووضعها في جميع أنحاء العالم. في معظم الأحيان، يتم الاتجار غير القانوني لأغراض تجارية خاصةً في الحيوانات البرية كالأسود والفهود وحتى التماسيح في بعض الأحيان – والتي يمكن أن تشكل خطرا على “المالك” والمجتمع العام والحياة البرية. وفي المملكة العربية السعودية ، يحظر النظام الوطني ويمنع الاتجار في الأنواع البرية المهددة بالانقراض دون الحصول على التراخيص اللازمة ويشير إلى اتفاقية CITES. ومخالفة هذا القانون يَنتج مخالفة بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي (2،665 دولارًا) ، ويخضع ذلك للمضاعفة في حالة تكرار المخالفة.

الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (IFAW) هو منظمة دولية غير ربحية تساعد الحيوانات والناس على الازدهار معاً. نحن مجموعة من الخبراء والأشخاص العاديين الذين يعملون عبر البحار والمحيطات وفي أكثر من 40 دولةً حول العالم. ويتمحور عملنا حول إنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات وإطلاقها في البرية، إلى جانب ترميم وحماية موائلها الطبيعية. وتعتبر المشاكل التي نواجهها ملحةً ومعقدة، ولحلها فإننا نجمع بين الأفكار الجديدة والأعمال الجدّية. ونقوم بإبرام الشراكات مع المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة. ونقدم أساليباً مبتكرةً وجديدةً لمساعدة جميع الأنواع على الازدهار. ويمكن معرفة كيف نقوم بذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.ifaw.org