مدينة الأمير محمد الطبية تعلن عن فتح القبول في برنامج الإيفاد الداخلي للأطباء والابتعاث الخارجي بتخصص التمريض

المناطق _ الجوف

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي للأطباء في مرحلة الإقامة بتخصصات محددة وهي : الطب الباطني و الجراحة التجميلية والترميمية والتخدير وطب الطوارئ وجراحة المسالك البولية والأمراض الجلدية والعناية المركزة للبالغين والنساء والولادة ، على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية : أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 وكذلك اجتياز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن يجتاز المقابلة الشخصية .

كما أعلنت المدينة عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض ، حيث أن القبول يتم بشروط يجب توفرها لحاملي شهادة الثانوية العامة وهي : أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية وألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 90 % ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات ويجب أداء اختبار القدرات العامة وكذلك الاختبار التحصيلي وأن يجتاز درجة النسبة الموزونة 82 % وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية .

وشروط قبول حاملي شهادة الدبلوم ( تخصص تمريض ) هي : أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة (4) IELTS ، (45) TOEFL “IBT” ، (67) STEP وأن يجتاز المقابلة الشخصية .

حيث أوضحت إدارة الشؤون الأكاديمية أن تقديم جميع المستندات يتم من خلال موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية عبر الرابط www.pmmc.med.sa علماً أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق

23/06/2019م وآخر موعد لإستقبال الطلبات نهاية يوم الخميس الموافق 04/07/2019م .

وأكدت الشؤون الأكاديمية على ضرورة التأكد من رفع المستندات والأوراق المطلوبة أثناء التقديم وسيتم استبعاد أي طلب في حال تم رفع مرفق في غير مكانه المخصص له عند تعبئة نموذج الطلب وأنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني و عند وجود أي استفسار يمكنكم التواصل مع إدارة الشؤون الأكاديمية عبر البريد الإلكتروني : [email protected] .