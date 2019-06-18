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محافظ العارضة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي يقفون على المواقع المقترح إقامة المدينة الرياضية عليها

محافظ العارضة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي يقفون على المواقع المقترح إقامة المدينة الرياضية عليها

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محافظ العارضة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي يقفون على المواقع المقترح إقامة المدينة الرياضية عليها

محافظ العارضة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي يقفون على المواقع المقترح إقامة المدينة الرياضية عليها
http://almnatiq.net/?p=742027
العارضة _ فضة عطيف
قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم بجولة رافقه فيها رئيس البلدية سعد بن جبران التليدي وأعضاء المجلس المحلي والبلدي وذلك على المواقع الموجودة لدى البلدية لإختيار الأنسب منها مقرا للمدينة الرياضية المقترحة حيث تم الوقوف على 4 مواقع وقال بن منيخر لقد شاهدنا المواقع وسيتم إختيار الأنسب ليحتضن شباب المحافظة مضيفا أن الهدف هو شباب المحافظة عامة وأكد الدكتور سلطان أن العارضة بها طاقات شبابية كبيرة وهم بأمس الحاجة لتوفير لهم مثل هذا الصرح الرياضي ليمارسوا هواياتهم فيه ووجدنا اهتمام البلدية وعلى رأسها رئيسها الأستاذ سعد جبران  الذي يبذل جهودا كبيرة لنجاح مشروعنا هذا ليكون على أرض الواقع مستقبلا.

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