زلزال بقوة 1ر4 درجة يضرب شرق تركيا

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ضرب زلزال بقوة 1ر4 درجة على مقياس ريختر، ولاية أرزنجان شرق تركيا، فجر اليوم.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، أن الزلزال وقع في بلدة إليتش التابعة للولاية، في تمام الساعة 0345 بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت جرينتش), مبينة أن مركز الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض تقريبًا ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في وقوع خسائر.