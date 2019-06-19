“البيئة” تمكّن المنشآت البيطرية من “ترقيم الابل” إلكترونياً.. و5 خطوات للتسجيل في البرنامج

المناطق - الرياض

مكّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة للمنشآت البيطرية تقديم خدمة ترقيم الإبل عبر التسجيل الإلكتروني، إنفاذًا لقرار مجلس الوزارة الملزم لجميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى الوزارة، والذي يهدف إلى حصر جميع الإبل غير المرقمة.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن لصاحب المنشأة البيطرية الراغبة في الاستفادة من البرنامج الدخول عبر البوابة الالكترونية لتأهيل المنشآت البيطرية لترقيم الإبل على الرابط http://cutt.us/1E5Om وملء بيانات المنشأة، والإحداثيات، وترقيم الإبل، والكوادر البيطرية، والمرفقات.

وبينت الوزارة، أن الخيارات المتاحة عبر الموقع تتيح تسجيل بيانات المنشأة، واختيار نوع المنشأة، والمنطقة، وبيانات المالك والترخيص، كما توفر إمكانية تحديد إحداثيات الموقع عبر 4 طرق مختلفة، وكذلك تحديد الخبرات التي تمتلكها المنشأة في مجال ترقيم الإبل والتكاليف المقترحة، إضافة إلى الكوادر الطبية لدى المنشأة والبيانات الخاصة بهم.

ويستهدف تطبيق برنامج “ترقيم الإبل”، إنشاء سجل خاص لكل حيوان يحوي جميع بياناته وبيانات مالكه، وتوفير رؤية واضحة مفصلة ودقيقة عن أعداد الحيوانات وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، وتحسين صحة الحيوان من خلال السيطرة على تفشي الأمراض.

كما يهدف للمحافظة على الصحة العامة عبر السيطرة على الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والتحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، مع إعطاء الحيوانات صفة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها بواسطتها، ويتم الاعتماد عليها في تنسيب الحيوانات لاختيارها على أساس النسب والإنتاج، إضافة لتطبيق برنامج التحسين المتكامل، وتأصيل سلالة الحيوانات، وعمل خارطة وبائية للأمراض الحيوانية، وتنمية صناعة وتربية الإبل والمحافظة عليها، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة علي الطرقات، ومنع الحوادث التي تسببها بمشاركة وزارتي الداخلية والنقل.