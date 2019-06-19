أمير القصيم يزور محافظة الرس ويدشن مشاريع تنموية بقيمة 253 مليون و800 ألف ريال

المناطق _ الرس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن تفقده لمحافظة الرس والمشاريع التي فيها هو جزء من الواجب الذي يقوم به لخدمة هذه البلاد وهذه المنطقة بصفة خاصة ، يأتي في إطار تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تفقد المحافظات على أرض الواقع ، والسعي في تحقيق ما يمكن لتطور المحافظة ،لافتاً الانتباه إلى أن محافظة الرس من المحافظات الغالية عليه ، لما لها من مكانة في تاريخ هذه البلاد وما قدمت بعطائها ورجالها لخدمة هذا الوطن والدفاع عنه ، مبدياً سعادته بتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة فيها التي تجاوزت أكثر من 253 مليون ريال ، التي منها مايخص وزارة النقل ووزارة الصحة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال سموه : مايخص مشروع وزارة النقل من خلال مشروع الدائري التابع للمحافظة ، كان متعثراً خلال زيارتي لها عام 1437 هـ ، وكان هناك تعثر كبير فيه ، ولكن الآن الحمد لله انتقلنا من التعثر إلى نسبة إنجاز تجاوزت 80%‎ ، من الدائري وربما أسابيع قليلة ويكتمل الدائري في محافظة الرس ، منوهاً باهتمام مدير عام النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ، ومتابعة محافظ الرس حسين العساف ، وكل ما قدم لدعم واستكمال مشاريع وزارة النقل في المحافظة ، مشيداً بجهود صحة المنطقة وتدشين مراكز للتدريب ومركزاً عبدالعزيز المنيف للكلى في ضليع رشيد ، ومركز قسطرة القلب في مستشفى الرس العام ، موجهاً شكره للرعاة والمساهمين وجميع من بذلوا ودعموا الجوانب الصحية في هذه المحافظة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بالمشاريع التابعة لوزارة الشؤون البلدية في محافظة الرس ، متأملاً في القطاع البلدي في محافظة الرس أن ينقل المحافظة نقلة كبيرة بوجود محافظ الرس ورئيس بلدية المحافظة ، وأن تواكب هذه المحافظة الرؤية 2030 ، وتواكب الخطوات والمبادرات التي تقوم عليها إمارة المنطقة ، واعداً سموه أن هذه الزيارة سيتلوها زيارات أخرى ، وسيتابع المشاريع أولاً بأول ، وسيزور المحافظة لافتتاح مشاريعها وكل مايستجد فيها بحول الله وقوته.

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم تفاؤله بمستقبل العمل والإنجاز في محافظة الرس ، وبجميع الزملاء مدراء القطاعات الحكومية في المحافظة ، لنرى كل خير بدعم محافظ وأهالي الرس ، داعياً أهالي الرس ورجال أعمالها في داخل وخارج المحافظة إلى الدعم الكبير ، لحراك هذه المحافظة الغالية ، لتتوازى وتتواكب مع زميلاتها المحافظات في كل خير وتطور ونماء ، لما تحظى به البلاد من نقلة نوعية وتنموية مباركة ، سيكون لجميع المحافظات في المنطقة بحول الله النصيب الكبير منها.

جاء ذلك في تصريح لسمو أمير منطقة القصيم عقب زيارته التفقدية اليوم ، لمحافظة الرس وتدشينه عدداً من المشاريع التنموية المرتبطة بالشؤون البلدية والنقل والصحة بمحافظة الرس، بقيمة إجمالية بلغت 253 مليون و800 ألف ريال ، والمتمثلة في مشاريع لوزارة النقل بقيمة 170 مليون ، ومشاريع لوزارة الصحة بأكثر من 13 مليون و200 ألف ريال ، ومشاريع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ب70 مليون و600 ألف ريال ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي ، ومحافظ الرس حسين العساف ، وأمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، ومدير إدارة النقل المهندس محمد الشمري ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي ، وعدداً من المسؤولين وأهالي المحافظة.

حيث تفقد سموه خلال الزيارة تقاطع الطريق الدائري الشمالي مع طريق الملك فهد (القرين) ، وتقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق الملك عبدالعزيز ( قصر ابن عقيل )، وتقاطع طريق الملك فهد مع الدائري الجنوبي، وتقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الدائري الشرقي بطول 44كم، وازدواج طريق الملك عبدالعزيز باتجاه قصر ابن عقيل والنبهانية بطول 5كم.

ثم توجه لمركز قصر ابن عقيل لزيارة أسرة العقيّل ، حيث تخلل الحفل المقام من قبل أسرة العقيل عدد من الفقرات والكلمات والقصائد الترحيبية بمقدم سموه وزيارته لهم.

كما زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم أسرة الخليفة في مركز الشنانة ، وموقع برج الشنانة التاريخي ، وكان في استقباله أهالي مركز الشنانة ، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي المشيقح.

وقد اطلع سموه على موقع برج الشنانة التاريخي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ويتضمن عدداً من المحلات التجارية ، وساحة البرج ومركزاً للزوار ومكتب للآثار.

وشاهد سمو الأمير فيصل بن مشعل مشروع تطوير الموقع ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري ، منوهاً سموه بمبادرة أسرة الخليفة في تطوير مسجد الشنانة التراثي ، الذي نفذ على نفقة عبدالعزيز بن عبدالله بن محسن الخليفة ، ومبادرة أسرة الخليفة في مشروع متحف قصر الخليفة بجوار الموقع ، مشيداً بجهود تطوير موقع برج الشنانة التاريخي ، وتعاون الأهالي وبلدية الرس مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمزيد من الاهتمام والعناية بالموقع ، وما حوله من بيوت طينية قديمة ، وأن يعاد ترميهما لتكون جاذب سياحي للموقع التاريخي الهام في تاريخ المملكة ولدى الملك المؤسس – رحمه الله – ، حيث أصبح مزاراً سياحياً مميزاً.

وفي نهاية زيارة سموه للمركز كرم الجهات والأهالي المتعاونين في تطوير الموقع ، كما كرم سموه ثلاثة من أبناء أسرة الخليفة من أبطال الحد الجنوبي.

عقب ذلك قام سموه بزيارة لمقر المحافظة والتقى من خلالها بمحافظ الرس حسين العساف ومنسوبي المحافظة ، حيث اجتمع سموه بهم لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالمحافظة وعملها.

ثم توجه سمو الأمير فيصل بن مشعل لمركز الأمير سلطان الحضاري ودشن المشاريع التنموية هناك ، حيث أزاح الستار عن حجر افتتاح مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية 70 مليون و600 ألف ريال ، شملت مشروع إنشاء سوق الأثاث المستعمل بقيمة 14،041،818 ريال ، وإنشاء منتزه المحفل بقيمة 24،501،999 ريال ، وإنشاء المنتزه الشمالي بقيمة 10 مليون ريال ، وإنشاء مستودعات مركزية بقيمة 22،08،051 ريال ، ومشاريع وزارة الصحة التي تبلغ تكلفتها 13مليون و200 ألف ريال ، التي تشمل تدشين مركز الأمير فيصل بن مشعل للتدريب بمستشفى الرس بقيمة مليون و200 ألف ريال ، وتدشين مركز عبدالعزيز المنيف للكلى بضليع رشيد بمليونين ريال ، وحجر الأساس لمركز قسطرة القلب بمستشفى الرس العام بتكلفة 10 ملايين ريال.

كما التقى سمو أمير منطقة القصيم بأهالي المحافظة ، عقد من خلاله لقاء مفتوح من قبل سموه للأهالي استمع فيه عن مطالبهم واحتياجاتهم وآرائهم.

ثم تناول سموه والحضور حفل العشاء المعد بمناسبة مقدم سموه للمحافظة وزيارته التفقدية لها.