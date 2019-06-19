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الإخونجية توكل كرمان تصف مرسي بآخر الأنبياء

الإخونجية توكل كرمان تصف مرسي بآخر الأنبياء

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الإخونجية توكل كرمان تصف مرسي بآخر الأنبياء

الإخونجية توكل كرمان تصف مرسي بآخر الأنبياء
http://almnatiq.net/?p=742050
المناطق - الرياض

أثارت الأخونجية ” توكل كرمان ” الجدل بوصفها الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي” بخاتم الأنبياء.
وسبب هذا الوصف انتقدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذه الخونجية التي نفت كلام الله تعالى الذي وصف في كتابه الكريم النبي محمد بن عليه الصلاة والسلام بآخر الأنبياء.
وكانت هذه المارقة قد وصف الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول “قتلناك يا آخر الأنبياء”.
وانتقد عدد كبير من النشطاء توكل كرمان لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل.

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