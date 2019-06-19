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صحة الشمالية: اعتماد شهادة الإختصاص السعودية في طب أسنان الأسرة

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صحة الشمالية: اعتماد شهادة الإختصاص السعودية في طب أسنان الأسرة

صحة الشمالية: اعتماد شهادة الإختصاص السعودية في طب أسنان الأسرة
http://almnatiq.net/?p=742053
المناطق _ خالد الضبيبي
حصلت (صحة الشمالية) على اعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بوصفها مركزًا تدريبيًّا في برنامج شهادة الاختصاص السعودية في قسم طب أسنان الأسرة، ‎بواقع ثمانية مقاعد تدريبية، وذلك بمركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد التخصصي لطب الأسنان بعرعر.
جدير بالذكر أن (صحة الشمالية) يتبع لها عشرة مراكز طبية متخصصة (مركز واحد للقلب، وثلاثة لداء السكري، ومثلها للكلى، وثلاثة أخرى للأسنان)، إضافة إلى أحد عشر مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرَّة. وتتوفر فيها عدد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل: جراحة المخ والأعصاب، وجراحة القلب، وجراحة البدانة، والمناظير، والأورام وغيرها. كما يتبع لها 48 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.

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