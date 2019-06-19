أمير منطقة الحدود الشمالية يطلق مبادرة صيفنا مهارات

المناطق _خالد الضبيبي

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, مبادرة “صيفنا مهارات” التي ستقام في الفترة من 20 / 6 حتى 30 / 7 / 2019 م وتستهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات خلال الإجازة الصيفية ، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عموماً، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب الرياضية والفنون والآداب على وجه الخصوص، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر الفراغ المتعددة.

ويشارك في تنفيذ المبادرة -التي شُكِّلت لها لجنة تنفيذية بإشراف ومتابعة إمارة منطقة الحدود الشمالية- عددٌ من الأجهزة الحكومية هي: جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والمعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفرع هيئة الرياضة، والأندية الرياضية، وفرع صندوق دعم الموارد البشرية “هدف” إضافة لمديرية الشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع جمعية الثقافة والفنون، وأدبي الشمالية.

وقال سموه: “يشكل الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها، كما يشكل الثروة الحقيقية التي تتمتع بها البلاد، وبالتالي فإن استثمار كل فرصة متاحة لصناعة رأس المال البشري السعودي يجب اغتنامها، ولاشك أن الأوقات الحرة المتاحة لشبابنا في إجازة الصيف بالتزامن مع الإمكانات المتاحة لتنمية مهاراتهم تشكل فرصة ذهبية يجب اغتنماها من خلال مبادرة تحفز كافة الجهات المعنية وتنسق جهودها وإمكاناتها وتوجهها نحو هدف محدد، وهذا ما سعينا لتحقيقه من خلال مبادرة “صيفنا مهارات”، وكلنا ثقة بشركاء المبادرة وكذلك بأبناء المنطقة لتحقيق الاستفادة المثلى والأثر الإيجابي المنشود من وراء هذه المبادرة “.