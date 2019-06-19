أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مطار خليج نيوم

المناطق - تبوك :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مطار خليج ” نيوم ” المهندس أنس ابراهيم المشعبي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً للمطار.

ورحب سمو الأمير فهد بن سلطان، في مستهل اللقاء بالمشعبي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، منوهاً سموه في الوقت نفسه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، للمطارات بالمملكة

من جانبه أعرب المهندس المشعبي عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وعلى ما حظي به من دعم وتوجيهات من سموه.