إحصاءات صادمة.. أكثر من 70 مليون نازح في العالم

إحصاءات صادمة.. أكثر من 70 مليون نازح في العالم

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إحصاءات صادمة.. أكثر من 70 مليون نازح في العالم

إحصاءات صادمة.. أكثر من 70 مليون نازح في العالم
http://almnatiq.net/?p=742071
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، في رقم قياسي جديد، رغم كونه أقل من العدد الحقيقي للأشخاص الذين تركوا ديارهم.

ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70.8 مليون بأنه “متحفظ”، خصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة الخانقة في فنزويلا لم يتم إحصاؤهم بالكامل.

وفي نهاية 2017، بلغ عدد الذين أجبروا على النزوح من ديارهم بسبب العنف أو الاضطهاد 68.5 مليون شخص.

ونسبت المفوضية تزايد العدد لاستمرار النزوح في إثيوبيا إلى النزاعات العرقية، وفي فنزويلا حيث يفر الآلاف كل يوم وسط انهيار اقتصادي تسبب في نقص المواد الغذائية والدواء.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين فروا من فنزويلا منذ مطلع 2016 بنحو 3.3 مليون شخص.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي للصحفيين في جنيف، إن العدد 70.8 مليون يشمل فقط الفنزويليين الذين تقدموا رسميا بطلب لجوء، أي حوالى نصف مليون شخص.

وفي الإجمال فإن عدد النازحين في العالم ازداد بمقدار الضعف في السنوات العشرين الأخيرة، ويتخطى حاليا عدد سكان تايلاند.

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