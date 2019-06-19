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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في لجنة الحج

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في لجنة الحج

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في لجنة الحج
http://almnatiq.net/?p=742079
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة في قاعة الاجتماعات اليوم, اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في اللجنة, بحضور عدد من مديري الإدارات الأمنية ذات العلاقة.

وبحث سموه مع القطاعات الأمنية استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، موجهاً جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

وقال سموه: إن العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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