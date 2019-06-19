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أمير منطقة الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات موسم العيد

أمير منطقة الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات موسم العيد

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أمير منطقة الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات موسم العيد

أمير منطقة الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات موسم العيد
http://almnatiq.net/?p=742139
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصره مساء أمس, الجهات المشاركة في احتفالات موسم عيد مدينة الرياض .
وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما قدموه من جهود تنظيمية وتنفيذية وأمنية تؤكد على معنى العمل الجماعي المتكامل .
وأكد سموه على تعدد مواقع الفعاليات ووجود الناس راحة في الوصول لها وضرورة التركيز على المظهر العام لفعاليات العيد وانتشارها .
وتمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق والنجاح للجميع, مثمناً دورهم الهام في إبراز فعاليات المنطقة وتحقيق المنشود .
من جانبه أعرب معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس عن شكره على الدعم والمتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة الرياض في تطوير مسيرة التنظيم للفعاليات والمناسبات الوطنية في المنطقة والحرص المستمر على التميز وتقديم المزيد.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .

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