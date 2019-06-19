العميد البسامي يقلد عدداً من الضباط رتبهم

المناطق-الباحة

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد / زهير بن سعد البسامي عدداً من الضباط رتبهم بناءً على الأمر السامي الكريم بتعيينهم بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

كما تقدم الضباط المعينون بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على هذا التعيين، ووعدوا ببذل الجهد والعطاء لهذا الوطن المعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن .