إطلاق مبادرة ” إعرف طبيبك ” بصحة بيشة

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أعلنت صحة بيشة عن إطلاق مبادرة ” إعرف طبيبك ” وتتمثل المبادرة في توفير سيرة ذاتية للأطباء العاملين بالعيادات الخارجية بجميع المنشئات الصحية التابعة لصحة بيشة يتم وضعها داخل العيادة في مكان يتيح للمريض رؤيتها بشكل واضح وتحتوي على معلومات عن ” إسم الطبيب وتخصصه الطبي ومؤهلاته العلمية والجهة أو الجهات الحاصل على مؤهلاته منها وخبراته العلمية ”

وتهدف المبادرة لإعطاء المريض حقه في معرفة الطبيب والتفاصيل التي تمنحه الثقة فيه كمقدم الخدمة.

حيث بدأ العمل بالمبادرة من مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة وسيتم تعميمها على جميع المنشئات بإذن الله .