الأحد القادم: فتح باب القبول للطلاب بكلية المجتمع بالدمام

الدمام - المناطق

تعلن كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440/1441هـ.

وذكر عميد الكلية د. هيثم بن محمد باحيدرة أن فترة القبول تبدأ من صباح يوم الأحد القادم 20 من شوال 1440هـ الموافق 23 من يونيو 2019 م وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس 1 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 11 من يوليو 2018 م.

وأوضح أن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونيا وذلك بالدخول إلى موقع الكلية على شبكة الإنترنت http://www.dcc.edu.sa خلال فترة القبول.

وأفاد أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الأحد 4 من ذي القعدة1440هـ الموافق 7يولية 2019م. عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت، كما يتم إرسال النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.

وحول شروط القبول، قال د. باحيدرة إن شروط القبول تشمل أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشيراً إلى أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.

وأشار إلى إن القبول النهائي يستلزم ارسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الأحد 11 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م إلى يوم الخميس 15 من ذي القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019م .

وأوضح د. باحيدرة أن الكلية تخرج طلابها بدرجة المشاركة في البرامج الأكاديمية التالية:

برنامج المحاسبة، وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات، وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمداد، وبرنامج تقنية السلامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية.