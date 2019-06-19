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أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل بدون إصابة بالهيئة الملكية بالجبيل

أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل بدون إصابة بالهيئة الملكية بالجبيل

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أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل بدون إصابة بالهيئة الملكية بالجبيل

أكثر من ثلاثة ملايين ساعة عمل بدون إصابة بالهيئة الملكية بالجبيل
http://almnatiq.net/?p=742153
الجبيل الصناعية - المناطق

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الانشاءات أمس الثلاثاء عن احصائيتها للسلامة للربع السنوي الاول لعام 2019م بمشاريعها البالغ عددها 112 مشروع حيث أقامت من خلالها 1,102 ورشة عمل و 3,168 جولة تفتيشية حققت من خلالها 3,744,480 ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعين ألف وأربعمائة وثمانون ساعة عمل بدون أي اصابة.

حيث نجحت الهيئة الملكية بالجبيل في تحقيق هذا القدر من ساعات العمل دون الوقوع في حوادث قد ينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية أو أضرار صحية أو أضرار بيئية أو تلف في الممتلكات أو توقف في العمليات التشغيلية. حيث يعد هذا إنجاز ونجاح يسجل للهيئة الملكية بالجبيل في بناء بيئة سليمة.

هذا وتمتلك الهيئة الملكية بالجبيل نظاماً لإدارة الصحة والبيئة والسلامة يمكنها من تحديد الأهداف ومراجعتها ، والقيام بشكل دوري بتقييم المخاطر وتعريف شركات مقاوليها ومورديها والمتعاملين معها بمعايير السلامة في الشركة لمواءمة عملياتهم مع معايير الهيئة الملكية في تطبيقات السلامة.

وافاد مدير ادارة الانشاءات المهندس عبدالله محمود كاشغري ان من سياسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع توفير متطلبات السلامة في المشاريع للمحافظة على ارواح العاملين واداء الاعمال باحترافية عالية لإنجاز الاعمال حسب ما تقتضيه الانظمة المحلية والدولية.

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