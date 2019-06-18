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أمير جازان يستقبل المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة المنطقة وفريق العمل..

أمير جازان يستقبل المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة المنطقة وفريق العمل..

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أمير جازان يستقبل المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة المنطقة وفريق العمل..

أمير جازان يستقبل المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة المنطقة وفريق العمل..
http://almnatiq.net/?p=742158
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتب سموه بديوان الإمارة المشرف على ” مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة المنطقة ” الدكتور محمد بن ناصر عقيل وفريق العمل.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير جازان بالدكتور عقيل وفريق العمل متمنيا لهم التوفيق في الأعمال المناطه بهم لتحقيق اهداف رؤية المملكة “2030”.
واستمع سموه لشرح مفصل من الدكتور محمد عقيل ، عن الأعمال التي ينفذها والخدمات التي سيقدمها المكتب سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الاستراتيجية , وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ودعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لتحقيق الرؤية ، من خلال الخدمات والمهام التي يقوم بها المكتب وفق الهيكل التنظيمي لمهامه الذي تم اعتماده ويتم العمل بها وفق مراحل محددة ومنهجية واضحة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر خلال اللقاء أهمية دور إمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعه لها في تحقيق “رؤية المملكة 2030″، والعمل المتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى ، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة-حفظهم الله- .
كما أعرب الدكتور محمد عقيل وفريق العمل عن سعادتهم بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمعو إليه من توجيهات, وما يحظى به مكتب تحقيق الرؤية “2030” بإمارة المنطقة من متابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، سائلين الله تعالى لهم التوفيق والعون في المهام المناطه بهم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المستقبلية.
حضر اللقاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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