صم الشرقية يناقش برامجه التدريبية في تعليم لغة الإشارة

المناطق - سعيد الباحص

أكد رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية ناصر بن وهق السهلي بأن النادي يعمل حاليا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية على تنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بتعليم لغة الإشارة وذلك في سبيل تسهيل تقديم جملة الخدمات للصم بحيث تكون جميع الجهات الحكومية لديها موظفين يجيدون لغة الإشارة ويستطيعون التواصل دون الحاجة لمترجمين .

وأضاف السهلي أثناء تنظيم برنامج المعايدة السنوي أمس بمقر النادي بأن العمل على برنامج الاستدامة في المبادرات التي تتعلق بالتنمية الاجتماعية وتطويرها تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم الصم وغيرهم من الفئات المتعددة في الإعاقة مؤكدا في ذات السياق بأنهم شريحة لا تريد نظرة الشفقة من المجتمع لأنهم مقتنعون بأنهم شركاء في تنميته و طامحون بعزيمتهم تجاوز العوق وبلوغ الصدارة وأصبحوا نبراسا يشار لهم بالريادة فلهم مسار افق من خلاله ينظرون لشغف الحياة ورونقها.

في المقابل أشار المدير التنفيذي بنادي الصم بندر الغامدي إلى ما يقوم به النادي في هذا المضمار من جهود تسعى إلى إعطاء مساحة لاحتواء فئة الصم من الرجال والنساء بمختلف الأعمار قائلا بأنه جرت المفاهمة مع عدد من اللجان في عدد من الجهات الحكومية في البدء في عملية تصميم حقائب التدريب المتعلقة بتعليم لغة الإشارة والتي ستبنى عليها مذكرات تفاهم وشراكة لتحقيق مفهوم الديمومة منها.

وأشار الغامدي بأن النادي يمثل نواة حقيقية يهدف إلى خدمة أبناء المنطقة للرفع من مستواهم ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفي كافة المجالات حيث يقدم عدة مناشط تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية والتي منها ثقافية واجتماعية إلى جانب الرياضية منها سواء داخليا او خارجيا ومنها على سبيل المثال لا الحصر نشاط المكتبة العامة في مجال البحث والقراءة الحرة والإطلاع والمكتبة المرئية والمسموعة والفن التشكيلي والرسم الجمالي والزخرفة والتمثيل المسرحي والمشاركات في الندوات وتنظيمها والمسابقات الوصفية مع إعطاء جانب مهم لدورة لغة الإشارة وكذلك إقامة أسبوع الأصم العربي بصفة سنوية إلى جانب الأنشطة النسائية التي تم العمل على استحداث قسم خاص لهم مؤخرا يقف على إدارته فتيات مؤهلات من الصم وجميعها تأتي متسقة مع احتياجات الصم للرجال والنساء وذلك بعد أن أنهى النادي تأهيل مرافقه بما يتناسب مع إقامة البرامج واستحداث مسرح وقاعة تدريب فسيحة لإقامة مختلف البرامج والفعاليات التي يقف الصم على تنظيمها وتنفيذها في مختلف المجالات حيث تهدف إلى تحقيق الثقة بالنفس لدى الاصم واشراكه في المجتمع بصورة تليق بدوره الكبير وإظهاره عضوا فاعلا وتسليط الضوء على دور الاصم في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع إيمانا بأحقية الأصم في المشاركة بالنهوض بالوطن إلى جانب توفير جميع الامكانيات المتاحة لتعليم الاصم وإعداده لحياة كريمة وإثراء المعلومات الثقافية لدى الاصم عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف المواهب الرياضية لديهم وذلك عن طريق المساهمة والمشاركة في الرياضة السعودية المختلفة سواء محليا أو عربيا أو عالميا إلى جانب إقامة الدورات المختلفة لإثراء الجانب العلمي لدى الأصم وإقامة دورات في لغة الإشارة لأفراد المجتمع من المتحدثين لتحقيق التواصل مع الأصم وإشراكه في الإشراف على الأنشطة واكسابهم خبرات القيادات الناجحة .

