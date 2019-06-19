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نجاح ” 110 ” عمليات تكميم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

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نجاح ” 110 ” عمليات تكميم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

نجاح ” 110 ” عمليات تكميم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
http://almnatiq.net/?p=742169
المناطق - فضه عطيف

قالت صحة جازان بأن الفريق الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر أجرى أكثر من ” 110 ” عمليات ناجحة لتكميم المعدة وعلاج السمنة منذ شهر مارس 2018 م وبدون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد .

وأوضحت أن مرضى السمنة يخضعون لعدد من المراحل العلاجية المسبقة قبل إجراء العملية الجراحية وفق البرتوكول العلاجي المعتمد للتعامل مع حالات السمنة , حيث يتم تحويل المرضى إلى عيادة التغذية ووضع الخطط العلاجية اللازمة التي تتناسب معهم بحسب الوزن والكتلة , وبعد المتابعة المستمرة معهم وإقرار التدخل الجراحي يتم إجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية والإجراءات التحضيرية المسبقة كما يتم تحديد الإجراء المناسب لجراحة السمنة من قبل الفريق الطبي والتي تشمل عمليات التكميم أو عمليات تحويل المسار أو إدخال البالون , وبعد توضيح الإجراء المناسب للتدخل الجراحي للمريض والموافقة الخطية من قبل المرضى , يتم إجراء العملية الجراحية ومن ثم متابعتها بجناح التنويم وبعد التأكد من نجاح العملية تتم مغادرة المرضى في اليوم التالي من المستشفى , ومن ثم يتم متابعة المرضى عن طريق عيادة السمنة في العيادات الخارجية .

الجدير بالذكر بأن صحة جازان شرعت مؤخراً في إجراء عمليات تكميم المعدة وعلاج السمنة عبر مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر وذلك من قبل فريق جراحي متخصص للتعامل مع كافة حالات السمنة .

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