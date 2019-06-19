“الغذاء والدواء” تطلق الأسبوع المقبل مبادرة “فسح المواد الغذائية” من مستودعات التاجر

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حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء الأسبوع المقبل موعدا للفترة التجريبية لمبادرة فسح ارساليات المواد الغذائية المبردة والمجمدة من مستودع التاجر مباشرة لمدة ثلاثة أشهر على أن تدخل مرحلة أخرى تمهيدا للتطبيق النهائي بعد إخضاع العملية لجملة من المراجعات والتقييمات.

وأوضح مدير منفذ ميناء الملك عبدالعزيز مناع الدوشان خلال ورشة عمل أقيمت صباح أمس الأربعاء (19/يونيو/2019) تحت مسمى (مبادرة فسح المواد الغذائية المبردة والمجمدة من مستودع التاجر)، أن هذه المرحلة سوف تطبق في أربعة منافذ ، إثنين من المنافذ البرية (الميناء الجاف، و البطحاء)، وأخرين من المنافذ الجوية (مطار الملك خالد بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة)، على أن يعمم على باقي المنافذ بشكل تدريجي .. موضحا بأن عدد المنافذ في المملكة تبلغ 4 منافذ بحرية و11 منفذا برياً 4 منافذ جوية .

وكان عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر بن رفيع الجابري قد أدار حوارات الورشة، وفي كلمة ترحيبية أشاد بجهود الهيئة في حماية المواطن والمستهلك، داعيا إلى مزيد من التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لرفع مستوى التوعية حول العديد من الإجراءات، معربا عن استعداد غرفة الشرقية لمزيد من التعاون وتنسيق الجهود مع الهيئة لتفعيل وتنفيذ قرارات الهيئة ومبادراتها على أكمل وجه.

من جانبه قال الدوشان بأن المبادرة التي سوف تطبق بشكل تدريجي تهدف إلى تسريع إجراءات ودفع عجلة التجارة في المملكة تطبيقا لرؤية 2030، وضمان دقة قرار الإذن بالفسح من خلال المعاينة في أجواء مناسبة مع توفير الوقت الكافي لاتخاذ القرار من المستودع مباشرة دون الخروج إلى ارضيات المواني والمنافذ، والتعرف على الظروف الفعلية للنقل والتخزين بالموقع وإشراك التاجر بالمسؤولية تجاه ما يتم استيراده، وضمان سحب العينات بأجواء مناسبة تضمن عدم تلف العينة وصحة القرار.. مؤكدا بأن الهيئة تسعى لأن تصل السلعة للمستهلك بصورة سليمة وآمنة، وتقليل مدة بقائها في المستودعات والتي تقتضي دفع قيمة الأرضيات، وهذا يتطلب جهدا مشتركا من الهيئة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وكل هذه الإجراءات التي تنفذها الهيئة تأتي لدعم سلامة وصحة المجتمع.

وأشار الدوشان إلى ان الهيئة تعمل بتناغم كبير وتنسيق تام مع الهيئة العامة للجمارك التي تسعى دائما لاختصار وقت الفسح، و تؤكد على مسألة عدم زيادة فترة بقاء السلع والبضائع في المستودعات، لذلك فالآلية الجديدة تتمثل في تكليف مندوب الهيئة بزيارة المستودع وأخذ عينات، ويمكن فسحها مباشرة، والتي تقتضي سحب عينات ونقلها لمختبرات الهيئة فإن مدة الفسح لا تزيد عن خمسة أيام، وكل هذا يعد دعما للتجارة وضمان سحب العينات دونما تلف، خاصة وأن هذه الإجراءات سوف تشمل كافة المنتجات التي تخضع لرقابة الهيئة بما فيها المنتجات الزراعية التي سوف تحال مسؤولية فسحها ومعاينتها للهيئة مستقبلا.

ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في تسهيل الحركة واختصار الوقت، وتلافي أي ارضيات إضافية على المستثمرين، وسوف يتم تطبيقها بشكل تدريجي، في أربعة منافذ (الميناء الجاف، البطحاء، مطار الملك خالد بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز بجدة)، وسوف تستمر العملية لمدة ثلاثة أشهر، ثم تنقل إلى المنافذ الأخرى، وسوف تطبق بشكل تدريجي مع عملية تقويم مستمرة، تجريها الهيئة من خلال لقاءاتها بالمستثمرين، واستطلاعات الرأي التي تنشرها على موقعها الالكتروني، وبناء على التقييم والتجربة سوف يتم تحديد الموقف.

وعن إلزامية المبادرة قال الدوشان إن المبادرة سوف تكون إلزامية إذا باتت واضحة لدى التاجر .. مشددا على مسألة زيادة الاستثمار في بناء وتأجير المستودعات، التي سوف تكون خادمة للمبادرة وسبيلا لنجاحها بإذن الله، موضحا بأن المنطقة الشرقية تضم في جنباتها 400 مستودع شامل، ويمكن زيادة العدد إذا صار التوجه من قبل المستثمرين أكثر جدية