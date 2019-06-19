الهيئة الملكية تعقد اجتماعها للثالث للجنة الاستدامة والتكامل الصناعي

الجبيل الصناعية - المناطق

بحضور الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي والعديد من القيادات من رؤساء الشركات بالجبيل الصناعية عقد صباح أمس الأربعاء الاجتماع الثالث للجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بمركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.

حيث استعرضت اللجنة وفق جدول اجتماعها مواضيع مؤشرات الأداء في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين والتي تضمنت (السكان، والاستثمارات، والانشطة، والتعليم، والمشاريع المحتضنة، والمسؤولية الاجتماعية) وانجازات لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي والتي احتوت على العديد من التوصيات منها ( الموائمة بين الخطة العامة للمدينة والخطط المستقبلية للشركات وذلك عن طريق ربط الدراسات الاستراتيجية للشركات ومشاركتها مع الهيئة الملكية، وعرض الخط المستقبلية التوسعية لميناء الملك فهد الصناعي والتجاري مع ارسال استبانة للشركات لمعرفة الحاجة للتوسعة، وتعريف الصناعات بمهام ومسؤوليات إدارة الأزمات والكوارث، و التسبيق بين إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية والشركات للخروج بروزنامة موحدة لمدينة الجبيل الصناعية لجميع الفعاليات من جميع الشركاء، وتقديم عرض عن مركز التحكم المروري للإلمام بالهدف من المركز وإلية الإدارة الشاملة لمراكز الأمن بالشركات مع وضع آلية التعاون المشترك ، وربط الصناعة بالمؤتمر الصحي البيئي، وإقامة ورش عمل مع مراكز المسؤولية الاجتماعية بالصناعات لشرح المؤشرات وآلية عمل مركز المسؤولية الاجتماعية بالهيئة الملكية.)

واستمع الجميع أيضاً إلى نموذج للخطة الطوارئ الكبرى للمدينة، والخطة العامة لمدينة رأس الخير الصناعية، وبرامج اللجان المنبثقة من لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي، وخطة الخدمات البيئية، بالإضافة إلى المنتزه الإقليمي الجديد.

الجدير بالذكر إن اللجنة الاستدامة والتكامل الصناعي تهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون والتواصل المشترك بين الصناعات لتعزيز الميزة التنافسية والكفاءة التشغيلية لتحقيق وفورات كبيرة لكل شركة من الشركات العاملة في مدن الهيئة الملكية وتعزيز العلاقات بين جميع الأطراف مما يساهم في تطبيق مفهوم التكامل الصناعي بالمدينة، وتعزيز الاستدامة من خلال تفعيل التكامل الاقتصادي التشغيلي وتعزيز التميز التشغيلي في المدينة.