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مشاريع شبابية ناجحة في القصيم بعربة فود ترك “أولاه تعال”

مشاريع شبابية ناجحة في القصيم بعربة فود ترك “أولاه تعال”

منطقة القصيم
الهيئة الملكية تعقد اجتماعها للثالث للجنة الاستدامة والتكامل الصناعي

الهيئة الملكية تعقد اجتماعها للثالث للجنة الاستدامة والتكامل الصناعي

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مشاريع شبابية ناجحة في القصيم بعربة فود ترك “أولاه تعال”

مشاريع شبابية ناجحة في القصيم بعربة فود ترك “أولاه تعال”
http://almnatiq.net/?p=742178
المناطق - بريدة

خلقت مشاريع الشباب السعودي في عربات الفود ترك أفكار مميزة وبارزة كما يسميها البعض بـ ” الشاطحة ” ، وذلك في تدشين فكرة تسويقية جميلة ووسيلة جذب للزبائن الذين يتوافدون عليها للتصوير بالعبارات المختلفة الدارجة في أوساط المجتمع داخل منطقة القصيم وأبرزها عربة فود ترك تحت مسمى” أولاه تعال وكلش به ” كما ان هناك أكثر من 50 مصطلح قصيمي على كافة زوايا العربة.

فيما أتاحة أمانة القصيم كافة التسهيلات والخدمات لأصحاب عربات الفود ترك من توفير الكهرباء ومواقع للعربات وتراخيص رسمية وبطاقات صحية والعديد من الاجراءات المناسبة لسهولة استمرار مشاريع الشباب السعودي وفق رؤية المملكة 2030 في دفع عجلة واستثمار وتحقيق رغبات المجتمع للعمل التجاري.

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