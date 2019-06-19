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الجبير: تناقضات واضحة بتقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي

الجبير: تناقضات واضحة بتقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي

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الجبير: تناقضات واضحة بتقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي

الجبير: تناقضات واضحة بتقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي
http://almnatiq.net/?p=742181
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأربعاء إن تقرير المقررة المستقلة بقضية خاشقجي يتضمن تناقضات واضحة.

وذكر الجبير في عدة تغريدات في حسابه على تويتر أنه “لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”.

وأضاف الوزير السعودي أن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته.

وأكد أن المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية.

وقال الجبير إن قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن الجهات القضائية في السعودية هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان.

وشدد الجبير على أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه.

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