محافظ محايل المكلف يتفقد مركز الكلى بالمحافظة

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تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مركز الكلى ضمن جولاته على مختلف المرافق بالمحافظة.

واطلع الفلقي خلال جولته التي رافقه فيها مدير المراكز الصحية المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري على آلية سير العمل بالمركز والخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة، واستمع لشرح مفصل من قبل مدير المركز شمعة عسيري عن أعداد الحالات المترددة على المركز والخدمات المقدمة، حيث يقدم المركز خدماته لـ 174 مريضاً يومياً من مرضى الغسيل الكلوي عن طريق 3 فترات عمل.

كما استمع محافظ محايل خلال الجولة إلى ملاحظات المرضى المنومين تجاه مستوى الخدمات المقدمة, حاثاً منسوبي المركز على مضاعفة الجهود وتهيئة أفضل سبل الرعاية الممكنة للتخفيف من معاناة المرضى.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم ، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم افضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم .

