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طرح أول هاتف ذكي بـ”كاميرا دوارة”.. إليك المواصفات والأسعار

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طرح أول هاتف ذكي بـ”كاميرا دوارة”.. إليك المواصفات والأسعار

طرح أول هاتف ذكي بـ”كاميرا دوارة”.. إليك المواصفات والأسعار
http://almnatiq.net/?p=742193
المناطق - الرياض

في تطور “ثوري” تشهده الهواتف المحمولة لأول مرة، أعلنت شركة “أسوس” التايوانية، الأربعاء، طرح هاتف “6Z” المزود بكاميرا دوارة، وسط ترقب لما سيحمله من مزايا في الأداء والتصوير.

وبحسب تقارير تقنية، فإن الهاتف الذي جرى الإعلان عنه في الهند، يشكل نسخة معدلة من هاتف “زين فون سكس”، وتكمن خاصيته الأهم في “الكاميرا الخلفية الدوارة”.

ومن مزايا هذه الكاميرا، أنه تمكّن المستخدم من إخراجها ولفها، حتى تصبح بمثابة كاميرا أمامية، وعندئذ، يمكن الاستفادة منها في التقاط صورة السيلفي بجودة عالية وبزوايا بانورامية واسعة.

فضلا عن ذلك، جرى تزويد الهاتف الذكي بمعالج “سناب دراغون” (855 SoC)، أما ذاكرة الوصول العشوائية فتم تعزيزها إلى 8 جيغابايت، فيما بلغت طاقة البطارية إلى 5000 mAH.

وجاءت شاشة الهاتف بدون أي نتوء، أي أنها تشغل كافة الواجهة الأمامية من الجهاز وهي من نوع ” full-HD+”، لكن سعر الجهاز سيختلف بحسب سعة التخزين.

ويصل سعر الجهاز ذي السعة الأقل إلى نحو 570 دولارا، ومن المرتقب أن تبدأ عملية بيع الجهاز في الهند، في السادس والعشرين من يونيو الجاري.

وتصل دقة الكاميرا المزدوجة في الهاتف الجديد إلى 48 ميغابيكسل، إلى جانب عدسة ثانوية بدقة 13 ميغابيكسل.

وتعد الهند من أبرز أسواق الهواتف الذكية في العالم بالنظر إلى ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت وسط السكان، أي حوالي 34 بالمئة من أصل مليار و368 مليون نسمة.

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