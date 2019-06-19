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الإذاعة والتلفزيون: لسنا هيئة عاجزة و”الشورى” ناقش تقارير قديمة

الإذاعة والتلفزيون: لسنا هيئة عاجزة و”الشورى” ناقش تقارير قديمة

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الإذاعة والتلفزيون: لسنا هيئة عاجزة و”الشورى” ناقش تقارير قديمة

الإذاعة والتلفزيون: لسنا هيئة عاجزة و”الشورى” ناقش تقارير قديمة
http://almnatiq.net/?p=742196
المناطق - الرياض

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون أنها حققت فى العامين2018 و2019 نجاحا كبيرا على مستوى الخليج والعالم العربي كله

وقالت الهيئة ردا على ما تم تداوله في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بأن أعضاء مجلس الشورى يرونها عاجزة عن تقديم محتوى إعلامي مميز ومنافس : “الهيئة تؤكد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى والمقترحات التي يقدمها لأجهزة الدولة لتقويم أدائها،

ولكن غاب عن ناشر الخبر بأن ما تم مناقشته في المجلس يمثل التقارير السنوية للهيئة للأعوام (2015م ، 2016م ، 2017م) ولا يمثل سنة (2018م ، 2019م)

مشيرة إلى أن هذين العامين شهدا تطوراً كبيراً في المحتوى البرامجي للقنوات السعودية بشهادة الجميع وكذلك شركة قياس نسبة المشاهدة للقنوات في العالم العربي والخليج العربي ، حيث احتلت قناة (SBC) والقناة السعودية مراتب متقدمة من نسب المشاهدة مما كان له الأثر الكبير في زيادة الدخول الإعلانية للهيئة والذي يؤكد بأن المحتوى البرامجي للقنوات على مستوى متميز ، وجاء هذا النجاح ملبياً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 في مجال الترفيه والتثقيف وتحقيق العوائد المالية لقطاعات الدولة ومن ضمنها قطاعي الإذاعة والتلفزيون .

وقالت الهيية أن هذا النجاح الذي تم في عامي (2018م ، 2019م) ما هو إلا امتداد للجهود التي بذلت في الأعوام التي أعدت فيها تقارير الهيئة السابقة من القائمين على القنوات السعودية في ذلك الوقت .

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