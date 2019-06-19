أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة

المناطق - الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ومحافظي المحافظات وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة المنطقة عبدالعزيز الحموان: إن سمو أمير منطقة الجوف نوه في بداية الاجتماع بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، وتسهيل تأديتهم للعبادة، التي هي من أولويات محاور رؤية المملكة 2030 .

وأضاف أن سمو أمير المنطقة ناقش رفع جاهزية الاستعداد المبكر لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج عبر منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والقادمين مروراً بالمنطقة وتهيئة استراحتهم بمدينة الحجاج بأبو عجرم، وتحديد مسارات الحافلات تسهيلاً لتنقلهم.

ولفت المنسق الإعلامي النظر إلى أن سمو أمير منطقة الجوف أكد على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والتطوعية بالتجهيزات والاستقبال وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وأكد الحموان أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اهتمامات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بكل ما يتعلق بتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة.