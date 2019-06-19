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وكيل إمارة الجوف يترأس اجتماع لجنة تقييم المهرجانات والفعاليات

وكيل إمارة الجوف يترأس اجتماع لجنة تقييم المهرجانات والفعاليات
http://almnatiq.net/?p=742205
المناطق - الجوف

عقدت لجنة إعادة دراسة وتقييم المهرجانات والفعاليات بناء على توجيه سمو أمير منطقة الجوف اجتماعها برئاسة وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، بحضور مستشار سمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، وأعضاء اللجنة لمناقشة إيجابيات وسلبيات المهرجانات والفعاليات السابقة ووضع آلية لتطوير الإيجابيات وتلافي السلبيات لاحقًا .

وناقش الاجتماع إيجاد الموارد المالية الثابتة والاعتماد على الكوادر المحلية في التنظيم والإعداد بحيث يكون لهذه المهرجانات والفعاليات
الأثر الملموس في خدمة المنطقة وأبنائها وبما يعود على الجميع بالنفع والفائدة وفق تطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وتحقيقًا لمحاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030

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