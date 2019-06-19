توسعة نوعية بقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بمستشفى شرق جدة

المناطق - عادل الزهراني

إستكمالاً لجهود التطوير ورفعاً لمستوى الخدمات المقدمة لمرضى ومراجعي مستشفى شرق جدة إفتتح المدير التنفيذي التوسعة الجديدة لعيادات قسم العلاج الطبيعي والصالة العلاجية وقد شملت التوسعة زيادة عدد العيادات بنسبة 60% وتجهيز العيادات الخارجية الجديدة والصالة العلاجية بأحدث الأجهزة والتي سيستفيد منها المرضى وخصصت لها كوادر طبية مدربة لخدمة المرضى بالمستشفى .

وقد حضر الإفتتاح سعادة مدير إدارة التأهيل والرعاية المديدة بصحة جدة الأستاذ يوسف الزهراني ، والمدير الطبي بالإنابة الدكتور مهدي عثمان ، يرافقهم عدد من مسئوولي المستشفى وقد أكد سعادته أن مثل هذه التوسعة الشاملة لقسم العلاج الطبيعي ستسهم في رفع عدد المستفيدين من الخدمة المقدمة و تخفف من قائمة الإنتظار .

وقد إستمع سعادته لشرح مفصل من رئيسة شعبة العلاج الطبيعي أ . أبرار عبدالرحمن العمري ، عن التوسعة الجديدة وسير الخطة التشغيلية الجديدة .

كما أوضح مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية المساعدة الأستاذ / عبدالرحمن إدريس ،بأن هذه التوسعة ستكون نقلة نوعية تأتي ضمن الكثير من الأعمال التي نفذت وستنفذ بمشيئة الله مستقبلآ لتطوير كافة الخدمات الصحية بمرافق المستشفى والتي تحرص وزارة الصحة على تنفيذها لخدمة المرضى وراحتهم ..