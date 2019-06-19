تحقيق المؤشرات العالمية للرعاية المركزة عناية تخصصي الطائف تخفض نسبة إشغال أسرة العناية لـ 75 %

المناطق - عادل الزهراني

نجح قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في تحقيق المعايير العالمية للرعاية المركزة للمرضى المنومين بالقسم وللشهر الثالث على التوالي من خلال تحقيق انخفاض في نسبة مكوث المرضى بالعناية من 6,7 يوم إلى 3,5 يوم من شهر مارس 2019 .

وشهد القسم انخفاض في نسبة الإشغال للأسرة بنسبة بلغت 75% خلال الشهرين الماضية بعد أن كانت تقارب نسبة الإشغال 99% مما يزيد من توافر الأسرة للحالات الحرجة , وأيضا بلغ عدد الحالات المعاد إدخالها للقسم خلال الـ 48 ساعة من خروج الحالة صفر , وكذلك بلغ عدد الحالات التي يتم إرجاعها على جهاز التنفس الصناعي بعد فطامها منه صفر , وهو الأمر الذي يعكس العمل المقدمة من الكوادر الطبية والفنية والتجهيزات العالية بالقسم التي استطاعت من تطابق جميع مؤشرات العناية خلال الشهور السابقة مع عالمية الأداء في هذا المجال .

وقد كان للقسم وكوادره الطبية جهود بحثية من خلال نشر عدد من الأبحاث داخل السعودية وعلى المستوى الدولي في سبيل مشاركة وإثراء كوادر القسم الطبية للتجربة الطبية العالمية في مجال البحث العلمي سواء كان ذلك مجال الحوادث أو التهابات الرئة الناشئة عن وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي .

الجدير بالذكر أن قسم العناية يشهد مشروع تطوير وتوسعة لعدد الأسرة لتصل إلى 40 سرير إضافة إلى تجهيزها بأحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات وأجهزه ووسائل تشخيصيه وعلاجيه ( أجهزه التنظير الشعبي الرئوي / أجهزة الغسيل الكلوي / أجهزة الأشعة بالموجات فوق الصوتية ) والذي سوف يكون له مردود على توفر وجاهزية قسم العناية المركزة لاستقبال المرضى وعلاجهم بأحدث الوسائل العلاجية والتي تنافس المراكز الطبية العالمية .