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أمير منطقة الباحة يثمن دور الجامعة في خدمة الطلاب والطالبات والمجتمع

أمير منطقة الباحة يثمن دور الجامعة في خدمة الطلاب والطالبات والمجتمع

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أمير منطقة الباحة يثمن دور الجامعة في خدمة الطلاب والطالبات والمجتمع

أمير منطقة الباحة يثمن دور الجامعة في خدمة الطلاب والطالبات والمجتمع
http://almnatiq.net/?p=742223
المناطق-الباحة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الدور الذي تقوم به جامعة الباحة في خدمة الطلاب والطالبات، والخدمات التي تقوم بها الجامعة وتقدمها للمجتمع على مدار العام.
جاء ذلك خلال استقبال سمّوه معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ووكلاء ووكيلة الجامعة .
وقدم معالي الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين في بداية اللقاء موجزاً عن أبرز ما تشهده الجامعة من تطورات وإنجازات على مستوى المشروعات والبرامج المنفذة،
كما استمع سموه الكريم خلال اللقاء لشرح عن خطط واستراتيجيات الجامعة للفترة المقبلة، والبرامج الحديثة التي ستقدمها الجامعة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأكد معاليه حرص الجامعة على أن تكون تلك الانجازات حافزاً لمزيد من العطاء في ضوء التوجيهات والدعم الذي تتلقاه من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين واهتمام سمو أمير منطقة الباحة وحرص وتوجيهات معالي وزير التعليم.
وأعرب معالي مدير الجامعة عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة التي تصب في مصلحة طلاب وطالبات الجامعة.
وفي ختام اللقاء تمنى سمُو أمير منطقة الباحة للجامعة مزيداً من التوفيق والنجاح.

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