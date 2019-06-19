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قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

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قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

قائد الجيش اللبناني يطَّلع على مساعي التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=742226
المناطق - واس

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الذي زار مقر مركز التحالف الإسلامي في الرياض.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء في التحالف، بما فيها الجمهورية اللبنانية، بهدف تعزيز المساعي المشتركة لدحر آفة الإرهاب.
يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضواً تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف .
ويعمل ممثلو الدول الأعضاء لدى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على مبادرات في مجالات أربعة: الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية.

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