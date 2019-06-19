الحميدي في جولة تفقدية مفاجئة للتأكد من جاهزية الحدائق بأبها

المناطق - عسير

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن أمانة عسير تعزز جهودها في إيجاد وتأهيل المتنفسات الطبيعية والمساحات الخضراء التابعة لها من حدائق عامة ومتنزهات للمواطنين و الزوار بجاهزية عالية .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الحميدي على حدائق مدينة أبها التي تم انشاؤها و تأهيلها و تهيئتها منذ وقت مبكر و التي تأتي ضمن اعمال الأمانة لاستقبال صيف هذا العام .

مبينا بأن الأمانة قد استطاعت زيادة المسطحات الخضراء الى الضعف بما ساهم في ايجاد حدائق متكاملة الخدمات والمرافق .

وتم التأكد من فاعلية برنامج الأمانة الساعية الى التوسع في تأهيل الحدائق وإعادة تدعيمها بالخدمات بعد تخطيطها بما يلبي احتياجات أهالي و الزوار .

و نوه على أهمية الدور المشترك الذي يجب أن يسود ما بين الأمانة والمواطن بما يحقق ديمومة استقبال الحدائق والمتنزهات للمواطنين وعائلاتهم و الحفاظ عليها من خلال توفير الرعاية التي تحافظ على عناصر ومرافق الحدائق .

و وجه فرق الرقابة و الصيانة والتشغيل بتكثيف جهودهم الرقابية و اعمال في الحدائق العامة و المرافق العامة .

كما تهيب امانة منطقة عسير في حال وجود أي ملاحظات او شكاوى تتعلق بالحدائق و المرافق العامة سرعة التواصل عبر هاتف البلاغات الموحد 940 .

يذكر ان الأمانة قامت بتوسعة و تأهيل العديد من الحدائق بمدينة أبها وفق خطط مدروسة حيث تم تطوير شبكات الخدمات فيها بما يتوافق مع جهود التطوير الشاملة للحدائق لتعزز بذلك جهودها في زيادة المسطحات الخضراء و الحدائق .