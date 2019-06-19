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متاحة لكافة المشتركين في القطاع السكني..

“السعودية للكهرباء”: الاشتراك في الفاتورة الثابتة بـ 3 خطوات في دقيقتين

“السعودية للكهرباء”: الاشتراك في الفاتورة الثابتة بـ 3 خطوات في دقيقتين
http://almnatiq.net/?p=742239
المناطق - فضة عطيف

متاحة لكافة المشتركين في القطاع السكني..

جازان _فضه عطيف؛
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن التسجيل في الفاتورة الثابتة متاح لمشتركي القطاع السكني كافة، سواء أكانوا مالكين أو مستأجرين، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية أو الهاتف، وأشارت إلى أن الهدف من الخدمة، هو تيسير سداد فاتورة استهلاك الكهرباء على المشتركين، من خلال دفع مبلغ ثابت شهرياً على مدار العام، على أن تتم عملية تصفية الفاتورة في نهاية العام.
وبينت الشركة، أن خطوات الاشتراك في الفاتورة الثابتة لا تستغرق أكثر من دقيقتين، وتتم في ثلاث خطوات عبر موقعها الإلكتروني www.se.com.sa أو عبر تطبيق الكهرباء على الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920001100، وأوضحت أنه يمكن لراغبي الاشتراك في الخدمة عبر موقعها الإلكتروني الضغط على رابط التسجيل للفاتورة الثابتة، ومن ثم إدخال رقم حساب المشترك، حيث تظهر قيمة متوسط الاستهلاك الشهري والمبلغ المطلوب سداده بصورة منتظمة شهريًا، ليقوم المشترك بعدها بتأكيد رغبته في الاشتراك بالخدمة، ليتم إرسال رسالة نصية على جواله بتأكيد التسجيل في الخدمة.
وأضافت “السعودية للكهرباء”، أن المشترك يمكنه الاشتراك عبر تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية من خلال اختيار خدمات الفواتير، والضغط على خدمة الفاتورة الثابتة، ثم إدخال رقم الحساب، لتظهر بعدها قيمة متوسط الاستهلاك الشهري، ومن ثم الموافقة على الاشتراك، لتصله رسالة نصية على جواله تؤكد اشتراكه.
كما يمكن للمشترك التواصل مع خدمة العملاء؛ للاشتراك في الخدمة عبر الهاتف الموحد، إذ سيطلب الموظف رقم الحساب الخاص به وإبلاغه بمتوسط الاستهلاك الشهري للحساب، والمبلغ المطلوب سداده شهريًا لمدة عام، ومن ثم يطلب المشترك التسجيل في الخدمة، ليتم تأكيد الاشتراك برسالة نصية عبر جواله.
وذكرت الشركة، أن المشتركين في الخدمة يمكنهم الاستفادة من مميزات عديدة تتيحها لهم الفاتورة الثابتة، من بينها عدم فصل الخدمة الكهربائية عن المشترك، واستمرارها إذا كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك الشهري أعلى من المبلغ المطلوب سداده، كما يمكنه تسديد المبالغ الخاصة بتصفية الفاتورة في نهاية العام إذا ما زادت عن قيمة المبالغ الشهرية التي قام بسدادها، على أقساط ميسرة ولمدة 12 شهرًا، وأكدت أن خدمة الفاتورة الثابتة “اختيارية” للمشتركين السكنيين، ويتم حساب قيمتها الشهرية بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية التسجيل في الخدمة، كما يتم قراءة العدّاد بشكل شهري منتظم وإصدار الفاتورة كالمعتاد، موضحاً بها الاستهلاك الفعلي ومبلغ الفاتورة الثابتة المطلوب سداده، ويتم تصفية الفاتورة في نهاية العام.

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