توجيه التهم لـ 3 روس وأوكراني بإسقاط الطائرة الماليزية

المناطق - وكالات

قال قائد الشرطة الهولندية فلبرت باوليسين إن ثلاثة روس وأوكراني وجهت لهم اتهامات بالقتل على خلفية إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 في يوليو 2014 والذي أسفر عن مقتل 298 شخصا.

وحدد باوليسن أسماء الروس، إيغور غيركين وسيرغي دوبينسكي وأوليغ بولاتوف، والأوكراني ليونيد خارشينكو، كمشتبه بهم في إسقاط الطائرة، وأعلن أن محاكمتهم سوف تبدأ في مارس 2020.

لكن على الرغم من ذلك، فلن يطلب المحققون تسليم المتهمين.

ولقي كافة ركاب الطائرة وطاقمها حتفهم خلال رحلة من أمستردام لكوالالمبور يوم السابع عشر من يوليو 2014، عندما ضرب صاروخ الطائرة من طراز بوينغ 777 في الجو، ما أدى إلى تساقط الحطام والجثث على حقول دوار الشمس.

وقال المدعي العام فريد فيستربيكه إن الفريق يدرك أن دستوري البلدين يحظران ذلك.

وأضاف “على المدى القصير سنطلب من روسيا تسليم أوامر الاستدعاء للمشتبه بهم الموجودين في الاتحاد الروسي.”

وأشار إلى أن المحققين سيطلبون أيضا من روسيا الترتيب لمقابلة المشتبه بهم بشأن التهم الموجهة إليهم.