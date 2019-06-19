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روحاني يعلن الانسحاب من بعض التزامات الاتفاق النووي

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روحاني يعلن الانسحاب من بعض التزامات الاتفاق النووي

روحاني يعلن الانسحاب من بعض التزامات الاتفاق النووي
http://almnatiq.net/?p=742255
المناطق - وكالات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن تقليص بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي يمثل “الحد الأدنى” من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها طهران بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على إيران.

وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة تحت الضغط.

وكان المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستزيد من تخصيب اليورانيوم إلى مستويات جديدة، “بناءً على حاجة البلاد”، وفق ما نقلت وكالة “الأسوشيتد برس” عن التلفزيون الإيراني.

ولفت إلى أن نسبة التخصيب ستزيد عن 20 في المئة، وذلك من أجل “استخدامه في المفاعلات المحلية”.

وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم وفقا للاتفاق خلال أيام.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، إذ قال المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو إن “معدل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد”، دون تحديد نسبة ذلك.

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