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واشنطن تفرض 3 عقوبات جديدة على تركيا بسبب صواريخ “S-400” الروسية

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واشنطن تفرض 3 عقوبات جديدة على تركيا بسبب صواريخ “S-400” الروسية

واشنطن تفرض 3 عقوبات جديدة على تركيا بسبب صواريخ “S-400” الروسية
http://almnatiq.net/?p=742271
المناطق_وكالات

كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن رزمة من ثلاث عقوبات رئيسية سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا، مطلع الشهر المقبل، عقابًا لها على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المضي في شراء صورايخ S -400 الروسية، رغم تحذيرات واشنطن بأن هذه الصواريخ تشكل تهديدًا لأمن حلف الأطلسي ولأمن الولايات المتحدة.

حظر التعامل مع شركات تركية رئيسية في قطاع الدفاع
ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية ذات صلة أن رزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي يتم تدارسها الآن في مجلس الأمن القومي وفي وزارتي الخارجية والخزانة، تتضمن في إحداها حظر التعامل مع شركات تركية رئيسية في قطاع الدفاع، اعتمادًا على لائحة العقوبات المعروفة باسم ”كاتسا“ والتي تستهدف في العادة الشركات الدولية المتعاملة مع روسيا.

وقالت الوكالة إن هذه العقوبة لوحدها تشكل مقتلًا لهذا القطاع التركي الحيوي.

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